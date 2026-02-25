  • İSTANBUL
Ağız spreyi orucu bozar mı? Oruçlu ağız kokusu için sakız çiğneyebilir mi?

Ramazan’da en çok konuşulan konulardan biri de ağız kokusu... Sosyal ortamlarda rahatsızlık duyanlar için sprey ya da sakız çözüm mü, yoksa orucu riske mi atıyor? Peki, oruçlu ağız spreyi kullanabilir mi?

Oruç tutan pek çok kişi, özellikle gün içinde ağız kokusu sebebiyle sosyal ortamlarda rahatsızlık yaşayabiliyor. Sahur ve iftar sonrası ağız bakımını düzenli yapan kişilerde bile bu durum görülebiliyor. Bu nedenle ağız kokusunu gidermek için sprey kullanmanın ya da sakız çiğnemenin oruca etkisi merak ediliyor. Peki, ağız spreyi orucu bozar mı, sakız çiğnemek caiz mi?

 

Efendimiz Resûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: “Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” [Müslim, Sıyâm, 164]

 

Ağız spreyi orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu:

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

 

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/416-417) Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

