Ağız mantarı, ağızda meydana gelen enfeksiyonlar sonucu oluşan bir deri hastalığıdır. Her yaştan kişide yaygın olarak görülebilir. Ağız mantarı ağızda bulunan bakteri dengesinin bozulması nedeniyle oluşur. Başlangıçta dengenin bozulması ile küçük ülserler oluşur. Bu durum ağız mantarının temelini oluşturur ve ağzın her tarafında hatta diş etinde bile görülebilir. En önemli nedeni vücut direncinin düşmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Yine bazı ilaçlar ağızda yaşayan bakteri dengesini bozduğu için bu yaralara neden olabilir. Bebeklerde görülen ağız mantarı genellikle emzirmeden kaynaklıdır. Annenin meme uçlarında oluşan bakteriler bebekte enfeksiyona yol açabilir.

Ağız mantarı neden olur?

- Stres

- Kontrolsüz şeker hastalığı

- HIV enfeksiyonu – AİDS

- Kanser

- Ağız kuruluğu

- Hamilelik döneminde meydana gelen hormonal değişiklikler

- Aşırı sigara kullanımı

- Ağıza uyumsuz protez kullanımı

Ağız mantarı belirtileri nelerdir?

- Dilde, yanak içinde ve damakta ve diş eti kremsi beyaz lezyonlar

- Süzme peynir görünümlü hafif kabarmış lezyonlar

- Yeme veya yutma güçlüğüne neden olan kızarıklık, yanma veya ağrı

- Lezyonlarda diş fırçalarken veya dokunulduğunda hafif kanama

- Ağız kenarlarında çatlama ve kızarıklık

- Ağızda pamuklu bir his

- Tat kaybı

- Kızarma, tahriş ve protez altında ağrı (protez stomatiti)

Ağız mantarı nasıl tedavi edilir?

Ağız mantarının sağlıklı çocuk ve yetişkinlerde tedavisi daha kolaydır. Ancak zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlarda tedavi biraz daha zor olabilir. Doktorlar genelde nistatin veya mikonazol içeren damla, jel veya pastiller reçete edebilir. Alternatif olarak, hastaya ağız çevresini yıkayabileceği ve sonrasında yutulan topikal bir oral süspansiyon önerebilir. Zayıflamış bağışıklık sistemine sahip hastalar için oral veya intravenöz olarak uygulanan antifungallar tercih edilebilir.

Tedavi işe yaramıyorsa, amfoterisin B kullanılabilir; Ancak bu, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi olumsuz yan etkiler nedeniyle son çare olarak kullanılacaktır. Enfeksiyon başka tıbbi problemlerin belirtileri olabileceğinden, doktorunuz bunları kontrol etmek için başka testler de yapmak isteyebilir.

Ağız mantarı nasıl önlenir?

Ağız hijyenine dikkat edin: Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın ve günde en az bir kez diş ipi kullanın.

Düzenli olarak diş doktorunuza muayene olun: Özellikle şeker hastalığınız varsa veya takma dişleriniz varsa. Sağlıklıysanız ve dişhekimine ihtiyacınız yoksa bile dişlerinizin her 6 ayda bir diş hekiminiz tarafından temizlenmesi gerekir.

Kronik sağlık sorunlarınızın tedavi sürecini iyi takip edin: HIV veya diyabet gibi bir sağlık sorunu, vücudunuzdaki bakteri dengesini bozabilir ve pullanmaya neden olabilir. Devam eden bir sağlık sorunu için kullandığınız ilaçlarınızı talimatları doğrultusunda düzenli olarak alın.

Ağız gargaralarını veya spreyleri aşırı kullanmayın: Dişlerinizi ve diş etlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için günde bir veya iki kez bir antibakteriyel gargara ile yıkayın. Bunlardan daha fazlasını kullanmak ağzınızdaki normal bakteri dengesini bozabilir.

Solunum cihazı kullanıyorsanız kullandıktan sonra temizleyin: Astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi bir durumunuz varsa, mikropları öldürmek için her kullanımdan sonra solunum cihazlarınızı temizleyin.

Şeker ve maya içeren gıdaları azaltın: Ekmek, bira ve şarap fazladan mantar büyümesine neden olacaktır.

Ağız mantarı evde nasıl tedavi edilir?

Tıbbi tedavinin yanı sıra evde uygulanan bazı yöntemler sorunun çözümüne yardımcı olmaktadır.

- Ağzı tuzlu suyla durulayın.

- Lezyonların sıyrılmasını ve kanamasını önlemek için yumuşak bir diş fırçası kullanın

- Sağlıklı bakteri seviyelerini düzeltmek için şekersiz yoğurt tüketin

- Ağız gargaraları veya sprey kullanmayın