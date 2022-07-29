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Sağlık Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler
Sağlık

Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler

Her insanın ağzı gün içerisinde bir miktar kokabilir fakat bazen koku ileri seviyelerde olabilir. Yoğun ağız kokusu kişilerin öz güvenini sarsmakta, toplum içinde konuşmalarını engellemekte, ikili ilişkilerde sıkıntı yapmakta hatta bazen evlilikleri bile sona erdirebilmektedir. Ağız kokusunun nedenleri ve tedavisi için kullanılan yöntemler. Ağız kokusu nasıl önlenir?

Yeniakit Publisher
2022-07-29 18:07:00 - 2022-07-29 18:14:44
Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler

Ağız Kokusu Nedenleri

Ağız kokusu genellikle çürümüş yumurta kokusuna benzetilir. Hiç kimse ile konuşamaz hale gelir ve kendinize olan güveniniz kırılabilir.

Diş yapısındaki çarpıklar,
Diş çürükleri,
Diş eti problemleri,
Ağız içi hijyenin yeterince sağlanmaması,
Çeşitli mide rahatsızlıkları gibi etmenler ağız kokusuna neden olabilmektedir.
Ağızda meydana gelen bakteri oluşumlarıdır. Bu bakterilerde ağız içinde koku yapar.
Dil üzerinde biriken artıklar zaman içinde kokunun daha da artmasına neden olur.
Ağız kuruluğu yaşayan pek çok insanda da ağız kokusuna rastlanmıştır. Tükürük bezleri görevlerini yapamadıkları için; Ağız içinde kötü koku oluşumu görülür.
Açlık,
Ağız kokusu yenilen besinlerden dolayı olabilir. Yenilen besin artıkları ağızda kötü kokular oluşturabilir.
Nescafe, kahve ve çay’ın aşırı tüketilmesinin de ağız kokusu yaptığı saptanmıştır.
Baharatlı yiyeceklerin dil üzerinde oluşan bakterileri artırdığı saptanmıştır.

Ağız Kokusu Tedavisi

Ağız kokusu Tedavisinde en etkili çözüm ağız gargarasıdır. Ağız gargarası kullanarak kokuyu engelleyebilirsiniz.
Özel olarak üretilen dil fırçalarını kullanabilirsiniz. Dişlerinizi ve dilinizi fırçalayarak %85 oranında başarı sağlayabilirsiniz.
Kahve ve çay tüketiminin sınırlandırılması gerekir. Çay ve kahve tiryakisi iseniz Ağız kokusundan kurtulmak için günde 1 bardağı geçmeyecek şekilde Çay ve kahve tüketin.
Baharatlı yiyeceklerden uzak durmanız gerekir.
Su tüketimine özen göstermelisiniz. Günde 8 bardak su içerek, Ağız kokusunu engelleyebilirsiniz.
Ağız kokusunun önüne geçmek için her gün; az miktarda maydanoz çiğneyebilirsiniz.
Ağız kokunuz her şeye rağmen geçmiyorsa; mide hastalıklarından şüphe edilebilir. Bu durumda bir hekime başvurarak yardım alabilirsiniz.

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Ağız Kokusunu Gidermek İçin Doğal Yöntemler

Hem ağız sağlığı açısından elverişli olan hem de ekonomik olan bir takım bitkileri kullanarak ağız içerisindeki bakteri ve mikropları temizleyebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz doğal tarifler ile ağız kokusunu gidermek çok kolay.

Ağız Kokusu için Maydanoz Tüketimi

Maydanozu yemeklerden sonra yemek ya da suyunu içmek özellikle kebap gibi kokulu yemekleri tükettiyseniz oldukça işe yarayacaktır.
Bakteri ve mikrop nedenli ağız kokusu için de aç ya da tok karnına yenen maydanoz ağız kokusunu gidermede birebirdir.
Eğer ağız kokunuz mide kaynaklı ise maydanoz bunun için de birebirdir. İçeceğiniz yarım çay bardağı taze maydanoz suyu ile hem mideniz rahatlar hem de koku tamamen kaybolur.
Maydanozun içeriğinde bulunan anti bakteriyel maddeler ağzın bakteri ve mikroplardan arınmasını sağlar. Ve maydanozun kendine has aroması sayesinde de ferah ve taze bir nefese sahip olursunuz.

Ağız Kokusu için Limon Tüketimi

1 bardak su
Yarım limon
Hazırlanışı ve uygulanışı: 1 bardak sıcak veya ılık su içerisine yarım limonu sıkarak her sabah tüketebilirsiniz. Bu yöntem ağız kokunuzu gidermenin yanı sıra kilo almanızı da engelleyecektir.

Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?

Elma: Direk tüketilerek ağız kokusu önlenebilir.
Rezene: Sabahları 1 tutam çiğneyerek ağız kokusunu gidermek mümkündür.
Havuç: Sabah ve akşam 1 adet yenildiğinde hafif ağız kokularını önler.
Adaçayı: Bitkisi çiğnene bileceği gibi çay olarak demlenip içilebilir.
Karanfil: Karanfilin ağız kokusunu önleme etkisi herkes tarafından bilinir.
Önemli Uyarılar: Eğer tüm bu bitkilere rağmen ağız kokunuz geçmiyorsa bir uzman doktordan yardım almanız yararınıza olacaktır. Ağız kokusu bazı ciddi rahatsızlıkların habercisi niteliğinde de olabilir. Bu gibi durumlarda erkenden alınan önlemler neticesinde sağlığınız elden gitmeden duruma müdahale edebilirsiniz.

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Foto - TEREYAĞININ FAYDALARI- Gerçek tereyağının faydaları saymakla bitmez. İçinde A, D ve E vitaminleri bulunan tereyağı aynı zamanda bir protein kaynağı. Kolesterolü düşürüp güçlü bir antioksidan olan tereyağı vücuttaki yağ oranını da koruyor. Lezzetli bir yemeğin, harika bir kahvaltının, mükemmel sandviç ve tostun püf noktası genellikle hakiki tereyağı kullanmaktır. Günümüzde hakiki tereyağı bulmak çok zor hale geldi. Bazı durumlarda sahtesini gerçeğinden ayırmak bile neredeyse imkânsız hale geldi.

 

 

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