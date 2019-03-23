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Ağız kokusunda 8 nedene dikkat

Estetik Diş Hekimi Dr.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:20
Ağız kokusunda 8 nedene dikkat

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya ağız kokusuna neden olan 8 probleme dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Dr. Efe Kaya, ağız kokusuna neden olan 8 problemi şöyle sıraladı:


“1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni


Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.


2. Diş Çürükleri


Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.


3. Diş Taşları


Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.


4. Dilin Fırçalanmaması


Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.


5. Uygun Olmayan Protezler


Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur.Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır


6. Tütün Ürünleri Kullanımı


Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.


7. Alkol Kullanımı


Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.


8. Hastalıklar


Diyabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit ,mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir”

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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