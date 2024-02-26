Ağız kokusu: Uzman çözümleri! Geçmeyen, mideden gelen kokuya çözüm! Dikkat, Prof. Dr.'den açıklamalar

Ağız kokusu, genellikle sadece diş sağlığı alışkanlıklarından kaynaklanmaz. Pr. Dr. Öğr. Üyesi Özge Mimir, ağız kokusunun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.



Pr. Dr. Mimir, ağız kokusunun genellikle ağız hijyeninin yetersiz olmasından kaynaklandığını belirtirken, uzun süreli ve rahatsız edici bir koku varsa bu durumun diğer hastalıklara işaret edebileceğini vurguladı. Ağız kokusu, dişlerdeki çürük veya diş etlerindeki enfeksiyon gibi problemlerden kaynaklanıyorsa uygun tedavi yöntemleri uygulanarak bu sorunun giderilebileceğini ifade etti.

Sabahları rahatsız edici bir koku olmasının fizyolojik olarak normal kabul edildiğini söyleyen Pr. Dr. Mimir, ancak bu kokunun dişler fırçalandıktan sonra geçmesi gerektiğini belirtti. Ağız kokusunun ağız içindeki bakteri üremesi sonucu oluştuğunu açıklayan Dr. Mimir, günlük ağız bakımının bu durumu önlemede kritik bir rol oynadığını söyledi.

Ağız kokusunun diş sağlığı alışkanlıklarından kaynaklanabildiği gibi, başka sağlık sorunlarına da işaret edebileceğini dile getiren Pr. Dr. Mimir, bu nedenle ağız kokusu sorunuyla karşılaşanların bir diş hekimine görünmelerini önerdi.

Pr. Dr. Mimir, ağız kokusuna neden olabilecek diğer faktörleri de sıralayarak, bu durumun tanısının konulmasının önemine vurgu yaptı. Ağız-diş muayenesi, röntgen çekimi ve çeşitli kan tetkikleri gibi yöntemlerle nedenin belirlenebileceğini ifade eden Dr. Mimir, kalıcı ağız kokusu veya kötü tat durumunda hemen tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ağız kokusu, genel sağlığın bir göstergesi olabilir, bu nedenle uzmanlar, bu konuda dikkatli olunması ve gerektiğinde profesyonel yardım alınması gerektiğini vurguluyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO