Ağız gargaraları koronavirüs riskini azaltıyor

Almanya Ruhr Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, ağız gargaralarının koronavirüs bulaşma riskini azaltabileceğini açıkladı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, Almanya'daki eczanelerde bulunan farklı içeriklere sahip 8 gargarayı test etti. İncelenen her gargaranın, 30 saniyelik çalkalanmadan sonra virüs miktarını önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi.

Ancak araştırmacılar, bulaşma riskini önemli ölçüde düşürse de ağız gargaralarının koronavirüs tedavisi için uygun olmadığını belirtti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacı Toni Meister, "Gargara yapmak hücrelerde virüs üretimini engelleyemez. Ancak ağız boşluğu ve boğazdaki viral yükü azaltabilir ve bu Covid-19 hastalarının diş tedavileri gibi belirli durumlarda faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçları, Journal of Infectious Diseases dergisinde yayınlandı.