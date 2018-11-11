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Ağız alerjisi nedir?

Birçok yaz meyve ve sebzesi “Ağız alerjisi” denilen ve toplumda sıklıkla görülen sağlık problemine sebep olabiliyor.

11 Kasım 2018 Pazar 15:48
Ağız alerjisi nedir?

Besin alerjisi, saman nezlesi olan kimi hastalarda bazı meyve ve sebzelere karşı ağızda alerji olması durumudur. Huş ağacı veya ot polenlerine alerjisi olan hastaların yaklaşık %40’ında görülmektedir. Sebebi, polenlerdeki alerjenlerle bazı besinlerdeki alerjenlerin benzeşmesidir. Genellikle yaşça büyük çocuklarda ve erişkinlerde görülür.

Ağız Alerjisinin Belirtileri Nelerdir?

Belirtileri arasında dudaklarda, ağızda ve boğazda yanma ve kaşıntı; gözlerde sulanma ve kaşıntı; hapşırık ve burun akıntısı görülebilir.

Ağır durumlarda “ürtiker (kurdeşen)” gelişebilir.

Çok daha nadiren kusma, ishal, astım belirtileri ve hatta şok ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda o meyveyi soymak, hatta dokunmak bile ciltte kaşıntı, döküntü ve şişmeye sebep olabilir.

Belirtiler, çoğunlukla besinle temastan dakikalar sonra ortaya çıkar, nadiren bir saati aşan sürede görülür. Şikayetler, yılın herhangi bir zamanı görülebilse de, polen mevsiminde en kötü halini alır. Bu rahatsızlığa en çok çiğ besinler yol açar. Bunun sebebi, besinler pişirildiğinde alerjik proteinlerin çoğu zaman etkilerini kaybetmesidir. Ancak fındık bunun dışındadır, pişirildiğinde dahi belirtilere sebep olabilir.

Hangi Besinler?

Huş ağacına alerjisi olanlarda kivi, elma, armut, şeftali, nektarin, kayısı, kiraz, erik, kereviz, havuç, maydanoz, patates, domates, biber, mercimek, fasulye, kişniş, rezene, erik, fındık, fıstık, badem ve ay çekirdeği ile belirtiler görülebilir.

Çimen polenleri alerjisinde; kavun, karpuz, kivi, portakal ve domates şikayete sebep olabilir.

Pelin otu alerjisinde kereviz, havuç, kavun, karpuz ve elma ile ağız alerjisi gelişebilir. Bir polene alerji olması, o polenle ilişkili besinlerin hepsi ile sorun yaşanacağı anlamına gelmez.

Tedavi Süreci

Şu anda bu durumu ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi bulunmadığından sorumlu besinden kaçınmak, ya da pişmiş olarak tüketmek gerekmektedir.

Bazen meyvenin kabuğunun soyulması da işe yarayabilir.
Mesela, şeftali gibi kimi meyvelerin kabuğundaki alerjen miktarı meyvenin etli kısmına göre daha fazladır.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:48
  1. ağız alerjisi
  2. belirti
  3. tedavi

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