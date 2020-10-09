AGİT’ten Kırgızistan’a "şiddetten kaçınma ve istikrarı koruma" çağrısı

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kırgızistan’da son günlerde yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğuna dikkati çekerek, "tarafların şiddetten kaçınmaları ve ülkedeki istikrarın korunması" çağrısında bulundu.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’da birliğin korunmasının önemine işaret edilerek, ülkede durumun daha da kötüye gitmesinden duyulan endişe ifade edildi.

Açıklamada, "Tüm siyasi liderleri ve Kırgızistan vatandaşlarını şiddetten uzak durmaya ve ülkede istikrarı korumak için hareket etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

AGİT’in gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yaşanan gerginliğin anayasa ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde barışçıl bir yolla çözüme kavuşturulması tavsiye edildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.