Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi indirildi
Bir uçak firmasının Kanarya Adaları-Liverpool seferinde ilginç anlar yaşandı. 2 kişi uçak kalkış yapamayınca tazminat karşılığı indirildi.
Kanarya Adaları'ndan Liverpool'a seyahat eden bir uçakta pilot, ağırlıktan dolayı kalkış yapılamadığını ifade ederek uçaktan 20 kişinin inmesini istedi. Gönüllü olanlara 500 euro tazminat teklif edilirken, uçaktan 19 kişi indi ve seyahat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
İnenlere 500 euro tazminat verildi
Özellikle bu gece Liverpool'a uçması gerekmeyen kişilere çağrıda bulunan pilot, gönüllü olacak kişilere 500 euro tazminat verileceğini ifade etti.
19 kişi indi
Pilotun anonsunun ardından 19 kişi gönüllü oldu. Sonrasında uçak sorunsuz bir şekilde kalkış yaptı.