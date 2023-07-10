Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi indirildi

Kanarya Adaları'ndan Liverpool'a seyahat eden bir uçakta pilot, ağırlıktan dolayı kalkış yapılamadığını ifade ederek uçaktan 20 kişinin inmesini istedi. Gönüllü olanlara 500 euro tazminat teklif edilirken, uçaktan 19 kişi indi ve seyahat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

İnenlere 500 euro tazminat verildi

Özellikle bu gece Liverpool'a uçması gerekmeyen kişilere çağrıda bulunan pilot, gönüllü olacak kişilere 500 euro tazminat verileceğini ifade etti.

19 kişi indi

Pilotun anonsunun ardından 19 kişi gönüllü oldu. Sonrasında uçak sorunsuz bir şekilde kalkış yaptı.