  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi indirildi
Yaşam

Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi indirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-10 03:39:00 -

Bir uçak firmasının Kanarya Adaları-Liverpool seferinde ilginç anlar yaşandı. 2 kişi uçak kalkış yapamayınca tazminat karşılığı indirildi.

Kanarya Adaları'ndan Liverpool'a seyahat eden bir uçakta pilot, ağırlıktan dolayı kalkış yapılamadığını ifade ederek uçaktan 20 kişinin inmesini istedi. Gönüllü olanlara 500 euro tazminat teklif edilirken, uçaktan 19 kişi indi ve seyahat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

İnenlere 500 euro tazminat verildi

Özellikle bu gece Liverpool'a uçması gerekmeyen kişilere çağrıda bulunan pilot, gönüllü olacak kişilere 500 euro tazminat verileceğini ifade etti.

19 kişi indi

Pilotun anonsunun ardından 19 kişi gönüllü oldu. Sonrasında uçak sorunsuz bir şekilde kalkış yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23