Ağıralioğlu'nun istifası sonrası İYİ Parti'den ilk açıklama
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini duyurdu. İYİ Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "İstifa müessessi tek taraflı bir karardır. Genel başkanımızla görüşmesi olmayacaktır" denildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden resmen istifa etti.
Ağıralioğlu'nun istifası sonrası İYİ Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
İYİ Parti'den ilk açıklama
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa kararıyla ilgili açıklama yaptı. Zorlu, "İstifa müessessi tek taraflı bir karardır. Genel başkanımızla görüşmesi olmayacaktır" dedi.
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