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Siyaset Ağıralioğlu 'Demirtaş' sorusuna cevap vermemek için kırk takla attı! Stüdyoda herkes birbirine girdi!
Siyaset

Ağıralioğlu 'Demirtaş' sorusuna cevap vermemek için kırk takla attı! Stüdyoda herkes birbirine girdi!

CNN Türk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AİHM'in skandal Demirtaş kararına ilişkin sorudan kaçmak için kırk takla atıp net cevap vermeyince stüdyoda herkes birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:54:00 -

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk yayınında Gazeteci Metin Özkan ile AİHM'in skandal 'Demirtaş' kararını tartıştı.

Cevap vermeyince stüdyodaki herkes birbirine girdi

Ağıralioğlu, AK Parti iktidarının uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi adaletsiz bir ülke olarak gösterdiğini iddia etti. Özkan, Ağıralioğlu'na defalarca 'Net bir cevap verir misiniz? Demirtaş serbest bırakılmalı mı?' diye sordu. Ağıralioğlu ise anlaşılır bir cevap vermemekte ısrar etti. Habertürk Tv ekranlarında 'AİHM'in kararına saygı duyulmalıdır.' açıklaması hatırlatılan Ağıralioğlu, Türk adalet sisteminde sıkıntılar olduğunu öne sürdü. Bir türlü net cevap vermeyen Ağıralioğlu, stüdyodaki herkesin gerilmesine sebep oldu.

Ne demişti?

Dün akşam Habertürk yayınına katılan Ağıralioğlu, "AİHM'in kararına saygı duyulmalı" demişti.

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