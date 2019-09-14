Ağır okul çantaları ağrıya yol açıyor

Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlardan ailelere okul çantaları konusunda çeşitli uyarılar da gelmeye devam ediyor.

Ağır okul çantaları, çocuklarda sırt ve bel ağrılarına neden oluyor. Ağır çanta kullanımı ve duruş bozukluklarının çocuklarda sebep olduğu ağrılar ise ileride kronik ağrılara dönüşebiliyor. Ağır çantalar ve yanlış duruş çocuklarda ortopedik rahatsızlıklar oluşturuyor. Sırt çantalarında özellikle ağırlıkla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Mesut Bolat, özellikle ilkokula yeni başlayan çocuklar konusunda dikkatli olunmasını tavsiye etti. Op. Dr. Mesut Bolat sağlık açısından önemli bir tehdit unsuru olan okul çantalarını seçerken dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, çanta seçiminin nasıl yapılması konusunda da bazı uyarılarda bulundu. Ebeveynlerin çanta konusunda olduğu kadar çocuklarının masa başındaki oturma düzenine ve duruşlarına da dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Bolat, bu konuda da bazı uyarılarda bulundu.

Masa başında uzun süre hareketsiz kalmanın zararlarını da anlatan Op. Dr. Mesut Bolat, zaman zaman hareket etmenin fayda sağlayacağını da ifade etti.