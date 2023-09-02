Ağır hasarlı 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkım çalışmalarının yapıldığı 5 katlı bina bir anda çöktü.
6 Şubat Maraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı binanın bugün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı.
Çalışma sırasında bir anda çöktü
DHA'nın haberine göre, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle çevreyi toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.