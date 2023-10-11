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Yerel Ağıla giren kurtlar 13 koyunu telef etti
Yerel

Ağıla giren kurtlar 13 koyunu telef etti

Yeniakit Publisher
2023-10-11 10:24:00 -
Ağıla giren kurtlar 13 koyunu telef etti

Afyonkarahisar’da ağıla gire kurtlar 13 koyunu telef ederken 3’ü ise yaraladı. Olayda yaklaşık 150 bin TL’lik maddi zarar meydana geldiği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar’da ağıla gire kurtlar 13 koyunu telef ederken 3’ü ise yaraladı. Olayda yaklaşık 150 bin TL’lik maddi zarar meydana geldiği tahmin ediliyor.
Olay, Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Yürük'e ait ağıla giren kurtlar koyunlara saldırdı. Olayda koyunlardan 13'ü telef olurken 3’ü ise yaralandı. Olayın ardından Yürük, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken, ardından telef olan hayvanlar iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.
Olayda yaklaşık 150 bin TL’lik maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

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