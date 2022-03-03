  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ağıla giren köpek çetesi, hayvanları telef etti! "Her gün geliyorlar"
Yerel

Ağıla giren köpek çetesi, hayvanları telef etti! "Her gün geliyorlar"

Mersin'in Mut ilçesinde çeteleşen 20 kadar sokak köpeği, ağılda bulunan 6 kuzu ile 9 tavuğu telef etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 21:47:00 -
Ağıla giren köpek çetesi, hayvanları telef etti! "Her gün geliyorlar"

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nin Sarıtaş mevkisinde hayvancılık yapan Mustafa Diniç'e ait ağıla giren sokak köpekleri, ağılda bulunan koyunların kuzularına saldırdı. Kuzularından 6'sını telef eden köpekler daha sonra Mustafa Diniç'in komşusu Adnan Budak'ın 9 tavuğunu da telef etti.

Sabaha karşı köpeklerin sesini duyunca ağıla geldiğini söyleyen Mustafa Diniç, "Köpeklerden 3'ü ağılın içindeydi diğer köpekler ise dışarıda idi. Toplam 20 civarında köpek vardı. Beni görünce kaçtılar. Mağdur ve zor durumdayız. Belediye bunların bir çaresine bakması gerekir. Her gün buraya geliyorlar. Yarın bir gün bizlere de saldırabilirler" dedi.

Tavukları telef olan Adnan Budak ise, "Köpekler sürü halinde geziyorlar. Sokak hayvanlarına sahip çıkılıp müdahale edilmesini istiyoruz. Sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılıp, özenle bakılmasını istiyoruz. Yoksa bizim gibi birçok insan mağdur durumda" diye konuştu.

Sokakları terörize etmeyi hedefleyen
Sokakları terörize etmeyi hedefleyen "itçiler" içiniz rahatladı mı? Sokak köpekleri 2 günde 2 çocuğa ölümüne saldırdı!

Yaşam

Sokakları terörize etmeyi hedefleyen "itçiler" içiniz rahatladı mı? Sokak köpekleri 2 günde 2 çocuğa ölümüne saldırdı!

Minik Asiye'den kötü haber! 'İtçiler'in sokakları terörize etmesinin ardından bir çocuğun daha hayatı karardı!
Minik Asiye'den kötü haber! 'İtçiler'in sokakları terörize etmesinin ardından bir çocuğun daha hayatı karardı!

Gündem

Minik Asiye'den kötü haber! 'İtçiler'in sokakları terörize etmesinin ardından bir çocuğun daha hayatı karardı!

'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya
'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

Gündem

'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu
'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu

Gündem

'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!
Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Gündem

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!
Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Gündem

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Hayvan derneği SOHAYKO'nun maskesi düştü!
Hayvan derneği SOHAYKO'nun maskesi düştü! "Barınaktaki hayvanları aç bıraktı, kızına cip aldı!"

Gündem

Hayvan derneği SOHAYKO'nun maskesi düştü! "Barınaktaki hayvanları aç bıraktı, kızına cip aldı!"

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!
Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Gündem

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Okul çıkışı başıboş köpek dehşeti!
Okul çıkışı başıboş köpek dehşeti! "Çocuğu parçalamışlar"

Gündem

Okul çıkışı başıboş köpek dehşeti! "Çocuğu parçalamışlar"

Başıboş köpeklerin 7 yaşındaki küçük Ahmet'i ağır yaralamasının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! #KöpekleriToplayın
Başıboş köpeklerin 7 yaşındaki küçük Ahmet'i ağır yaralamasının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! #KöpekleriToplayın

Gündem

Başıboş köpeklerin 7 yaşındaki küçük Ahmet'i ağır yaralamasının ardından vatandaşlar ayağa kalktı! #KöpekleriToplayın

Okullara da musallat oldular, çocuklarımız tehlikede: Başıboş köpekler ilkokul öğrencilerine saldırdı!
Okullara da musallat oldular, çocuklarımız tehlikede: Başıboş köpekler ilkokul öğrencilerine saldırdı!

Gündem

Okullara da musallat oldular, çocuklarımız tehlikede: Başıboş köpekler ilkokul öğrencilerine saldırdı!

Başıboş köpek terörü devam ediyor!
Başıboş köpek terörü devam ediyor!

Gündem

Başıboş köpek terörü devam ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay