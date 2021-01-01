AGİ ücreti ne kadar oldu?
AGİ ücretleri ne kadar oldu? 2021 evli bekar çocuklu eşi çalışan ve çalışmayan AGİücretleri asgari ücretin belirlenmesi ile netleşti. Peki, 2021'de AGİ ücreti ne kadar oldu?
Asgari ücretin açıklanması sonrası AGİ de belli oldu. 2021 AGİ ne kadar? Bekar için AGİ kaç lira? 2021 AGİ tutarları tablosu ortaya çıktı. İşte 2020 AGİ tablosu...
AGİ ücreti ne kadar oldu?
2021 Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2021 yılı en düşük tutarı 268,31 TL, en yüksek tutarı 456,12 TL olarak hesaplandı.
İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2021 AGİ tablosu:
Bekar : 2020 YILI 220,73TL, 2021 YILI 268,31
Evli eşi çalışmayan: 2020 YILI 264,87 TL, 2021 YILI 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2020 YILI 297,98 TL, 2021 YILI 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2020 YILI 331,09 TL, 2021 YILI 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2020 YILI 375,23 TL, 2021 YILI 456,12 TL
Evli eşi çalışan: 2020 YILI 220,73 TL, 2021 YILI 268,31 TYL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2020 YILI 253,83 TL, 2021 YILI 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2020 YILI 286,94 TL, 2021 YILI 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2020 YILI 331,09 TL, 2021 YILI 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2020 YILI 353,16 TL, 2021 YILI 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2020 YILI 375,23 TL, 2021 YILI 456,12 TL