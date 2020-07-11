AGİ ne kadar oldu?
AGİ 2020 ne kadar? 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar?
İşte 2020 AGİ
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.
Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.