AGİ ne kadar oldu?

AGİ 2020 ne kadar? 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar?