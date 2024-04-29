AgeSA Mobil’de işlem yapanları sürpriz hediyeler bekliyor!
Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, 29 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında AgeSA Mobil’den toplu ödeme yapan, açık vade hesabını kapatan, iletişim izni veren müşterilerine çekilişle birbirinden güzel hediyeler armağan ediyor.
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lideri AgeSA, müşterilerine çekilişle hediyeler veriyor. 29 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında AgeSA Mobil üzerinden toplu ödeme yapan, açık vade hesabı kapatan veya iletişim kanallarından iletişim izni veren (e-posta-sms–arama) müşteriler çekilişe katılma şansını elde ediyor.
Müşteriler her işlem için 1, iletişim izni onayında ise toplam 3 olmak üzere maksimum 5 çekiliş hakkı kazanabiliyor. Çekiliş sonucunda 1 kişi iPhone 15 Pro Max, 5 kişi Apple Watch Series 9, 10 kişi ise AirPods’un (3. nesil) sahibi oluyor.
Kampanya hakkında detaylı bilgiye www.agesa.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.