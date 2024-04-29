AgeSA Mobil’de işlem yapanları sürpriz hediyeler bekliyor!

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lideri AgeSA, müşterilerine çekilişle hediyeler veriyor. 29 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında AgeSA Mobil üzerinden toplu ödeme yapan, açık vade hesabı kapatan veya iletişim kanallarından iletişim izni veren (e-posta-sms–arama) müşteriler çekilişe katılma şansını elde ediyor.

Müşteriler her işlem için 1, iletişim izni onayında ise toplam 3 olmak üzere maksimum 5 çekiliş hakkı kazanabiliyor. Çekiliş sonucunda 1 kişi iPhone 15 Pro Max, 5 kişi Apple Watch Series 9, 10 kişi ise AirPods’un (3. nesil) sahibi oluyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye www.agesa.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.