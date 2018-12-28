0553 313 94 23

AGD'den yılbaşı tepkisi: Haramın millisi olmaz

Anadolu Gençlik Derneği, yılbaşı ve milli piyangoya tepki amacıyla yaptığı yürüyüşte, "Hristiyanın kutlamasına değil, Müslümanın kutlamasına karşıyız" pankartı açarak "Milli Piyango, milli haram" dövizleri taşıdı.

28 Aralık 2018 Cuma 17:45
AGD'den yılbaşı tepkisi: Haramın millisi olmaz

AGD üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’nda toplandı. Yılbaşına ilişkin, "Hristiyanın kutlamasına değil, Müslümanın kutlamasına karşıyız" pankartı açan kalabalık, "Milli Piyango, milli haram" dövizleri taşıdı. Açıklama öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Furkan Semih Coşkun, yılbaşı kutlamalarının İslam dininde yerinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ey Müslüman kardeşim, bir tür tüketim çılgınlığına sen de alet olamazsın. Dünyada 753 milyon insan açlıkla boğuşurken, sen sadece yılbaşı süslemeleri için 100 milyon lira harcamaktan haya edersin. Ülkende evladına pantolon alamadığından dolayı babalar intihar ederken sen yılbaşı eğlencesi için bir gecede yarım milyar lira harcamaktan utanırsın. Sen rızkı verenin Cenab-ı Allah olduğunu ve helal olan 3’ün haram olan 5’ten büyük olduğunu bilir, kısa yoldan zengin olma hayaliyle kandırılamazsın. Kıymetli kardeşim, her an kimliğinin farkında ol ve nefsine yenik düşme."

"Haramın millisi olmaz"

 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ndeki 'Milli' ibaresinin kaldırılmasını isteyen Coşkun, "Buradan bu vesileyle devlet büyüklerimize de seslenmek istiyoruz. Eğer kumarın devlet eliyle işlemesini engellemiyorsanız bari hiç olmazsa başındaki 'milli' ibaresini kaldırın. Çünkü sizler de gayet iyi biliyorsunuz kiharamın millisi olmaz" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından tekbir getiren kalabalık, daha sonra dağıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:45
  1. AGD
  2. Anadolu Gençlik Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi yaraladı
    1. İsrail Gazze'de 5 Filistinliyi yaraladı
    2. AK Parti'den Kenan Sofuoğlu açıklaması!
    3. Yalova'da kapkaç zanlısı yakalandı
    4. Gönüllü gençlerden, sığınmacı çocuklar..
    5. İsrail 2018’de Batı Şeria ile Doğu..
    6. Falcao kimdir nerelidir? Son dakika..
    7. Süper Lig'de yılın bombası! 'Hazır..
    8. Bakan Pekcan'dan yakalanan 1,5 ton..
    9. Neden paraya ‘paya’ diyor ki bu çocuk?
    10. "Dörtyol-Hassa yolunu yatırım..
    11. AK Parti Çankaya belediye başkan adayı..
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. ÖSO'dan mesaj var: Türkiye emir..
    14. AGD'den yılbaşı tepkisi: Haramın..
    15. "Buzağı desteği önümüzdeki hafta..
    16. Döviz kurları
    17. Trabzonspor'dan flaş karar: Kendinize..
    18. Türkiye Burkina Faso'daki terör..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    20. New York borsası yükselişle açıldı
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?