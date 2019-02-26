AGD'den 'Şehitler Gecesi' programı
Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu tarafından bu akşam saat: 19.30'da 'Şehitler Gecesi' programı düzenlenecek.26 Şubat 2019 Salı 18:03
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu'nun düzenlediği 'Şehitler Gecesi' programı bu akşam gerçekleşecek.
4 Fakülte'nin düzenleyeceği program "Sardı Bütün Dünyayı, Zulüm ile Sefalet, Yolumuz Cihad, Hedefimiz Şehadet" sloganı ile duyurulurken programda Abdulaziz Kıranşal'ın da konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.
Şehit biyografileri, tiyatro gösterileri ve sinevizyon gösteriminin olacağı programda Grup Anadolu Gençlik'in de ezgilerini seslendireceği öğrenildi.
Bu akşam Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan programın saat 19.30'da başlayacağı bildirildi.
Programın erkeklere mahsus olduğu duyuruldu.
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