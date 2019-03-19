0553 313 94 23

AGCO, yeni balya makinesi ve ödüllü traktör serisiyle Konya Tarım Fuarı’nda

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un yeni MF RB serisi silindirik balya makinesi, Konya Tarım Fuarı’nda ilk kez çiftçiler ile buluştu.

19 Mart 2019 Salı 14:21
AGCO, yeni balya makinesi ve ödüllü traktör serisiyle Konya Tarım Fuarı’nda

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un yeni MF RB serisi silindirik balya makinesi, Konya Tarım Fuarı’nda ilk kez çiftçiler ile buluştu. Fuarda ödüllü traktör serisini de sergileyecek AGCO’nun Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, pazardaki daralmaya rağmen AGCO’nun pazar payını artırdığını kaydetti.


Massey Ferguson, Konya Ticaret Odası Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezinde 19-23 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye’nin en büyük tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı’na, yeni ve ödüllü ürünleriyle katıldı. AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un MF RB serisi silindirik balya makineleri fuarda ilk kez ülkemiz çiftçileri ile de buluştu. Ot ve sap balyalama sırasında maksimum besin öğesi içeren en iyi kalitede ürünü elde etmek için çok sayıda işlemi birleştirerek zaman ve yakıt tasarrufu sağlayan değişken odalı yeni balya makinesi hızlı ve etkili bir balyalama imkanı sunuyor. 90 santimetreden 160 santimetre çapa kadar değişebilen balya odası ölçüsüyle ve standart 123 santimetrelik balya genişliği ile ürün nemine ve tipine (ot, saman) bağlı olarak 150-250 kilogram aralıklarında balyalama yapan RB serisi balya makineleri, minimum 5 adet küçük kare balya makinesinin iş kapasitesini, büyük prizmatik balya makinelerinin ihtiyaç duyduğu traktör motor gücüne nazaran daha düşük beygir gücüne sahip olan traktörler ile temin edebiliyor. 2,25 m veya 2,40 m toplama düzeni opsiyonu sunan balya makinesi, daha yüksek bir çalışma hızı ve daha düşük gürültü seviyesi sağlarken, daha az bakım gerektiriyor. MF RB 4160 V modelde bulunan 13, 17 veya 25 bıçakla sunulan Xtracut kıyıcı, her koşulda optimum kesme performansı sunarken, Sabit Basınç Sistemi (CPS), yaylı ve hidrolik faaliyetleri birleştirerek balya oluşturma sırasında sabit basınç elde edilmesini sağlıyor. 2019 yılında ülkemiz çiftçisi ile tanışan değişken odalı Massey Ferguson RB 4160 V ve RB 4180 V modellerinin yanı sıra, ürün gamı içerisinde 125 cm çapında sabit ölçüde balyalama yapan RB 3130 F model sabit odalı silindirik balya makinesi de yer alıyor.



Massey Ferguson’un “2019 Yılının Traktörü” ödülünü alan serisi de fuarda


MasseyFerguson’un, Paris SIMA Tarım Fuarı’nda “2019 Yılının Makinesi” seçilen MF 7719 S traktör modelinin dahil olduğu ürün serisi de Konya Tarım Fuarı’nda yer aldı. Kullanıcıya somut faydalar sağlayan modern, uygun maliyetli ve kullanımı kolay MF 7700 serisi traktörler, sürekli geliştirilen teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. Türkiye’de kendi segmentinde en çok beğenilen ve tercihen edilen bir traktör serilerinden olan MF 7700 serisi, özellikle, büyük ölçekli çiftçiler, profesyonel tarım işletmeleri ve tarımsal müteahhitlerin ilk aklına gelen traktör modeli konumunda. Bu seri, 120 ila 255 beygir gücü arasındaki modelleri çok geniş yelpazedeki çiftçilere çözümler sunuyor.



“Pazardaki daralmaya rağmen pazar payımızı artırdık”


2018 yılında pazardaki daralmaya rağmen marka olarak pazar paylarını artırdıklarını vurgulayan Massey Ferguson Ülke Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, “Bunu her firmanın yapamayacağı ya da ekonomik olarak cesaret edemeyeceği aksiyonlar alarak başardık. Bu başarıya en başta güçlü bayi teşkilatımızla başlattığımız uzun soluklu bir stratejinin sonucu ulaştık” ifadelerini kullandı.



“Enflasyona ve artan kurlara rağmen her zaman çiftçimizin yanındayız”


Has, “2019 yılında da halen 2018 fiyatları ile sunduğumuz ürün serilerimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Artan kurlara rağmen eski kurlardan kampanya yaparak bayi ve müşterilerimize bu zor dönemde destek oluyoruz” diye konuştu. Yaptıkları kilit aktivitelerle enflasyonla ve artan kurlarla mücadelede Massey Ferguson olarak en başta yer aldıklarının vurgulayan Mete Has, “Destekler vererek, müşterilerimize ve bayilerimize büyük kolaylıklar sunarak pazar payımızı artırmayı başardık” dedi. 2019 yılı hedeflerinden de bahseden Mete Has, zorlu piyasalarda genel olarakbir çok firmanın“günü kurtarma” eğiliminde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir büyüme ve strateji izlemek başarıyı da getiriyor. 2019 yılı ekonomik anlamda daha zorlu bir yıl olacak. Ama tüm bunlara rağmen 2019 yılında da her zaman olduğu gibi, çiftçilerimizin ve bayilerimizin yanında olacağız.”


Öte yandan, fuarın ilk gününde bir tarım üreticisi yaklaşık liste fiyatı 1,7 milyon TL olan 405 beygir gücündeki Massey Ferguson 8740S model traktör satın aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:21
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM YKS 2019 başvuru kılavuzu
    1. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    2. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    3. Doğudaki askerlerin kabusu oldu!..
    4. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    5. Selahattin Demirtaş cezaevinden mi..
    6. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    7. İstanbul'da utandıran görüntü!..
    8. Bolu’da, CHP’li başkan adayına..
    9. Türkiye’nin Kadın Profesyoneli..
    10. Ekoturizm uygulamalarını yerinde..
    11. FETÖ'nün futbol yapılanması davası
    12. Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Bizi..
    13. Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri..
    14. AGCO, yeni balya makinesi ve ödüllü..
    15. İhlas Kolejinde Çanakkale Şehitleri..
    16. Hilmi Güler: “Operasyon adamıyım"
    17. Vali Bilgin: "Büyüklerimize sahip..
    18. Sivas’ta patatesin üretimi ve..
    19. Nevşehir Belediyespor’da istifa
    20. Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Veda..
    21. Anne rahmindeki ikiz bebeklere..
    22. Öperek taciz cezası 6 yıl 8 aya..
    23. Murat Aydın: “AKDEM projesini..
    24. Kepez Kitap Fuarı’na rekor ziyaretçi
    25. Engelli adamın canice öldürülmesi..
    26. Yılmaz, tezgahta sebze meyve sattı
    27. Alkollü sürücü yolda arıza yapan araca..
    28. Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü
    29. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi..
    30. Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı