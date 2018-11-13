Ağartıcının şifreleri..

Ağartıcılar veya diğer adıyla çamaşır suyu her kadının kullandığı temizlik ürünlerinden biridir. Ağartıcılara karşı hem bir sevgi hem de bir nefret beslenir.

Lekeleri gidererek bizi mutlu ederler ancak kimyasallar sebebiyle endişe duyarız. Haklıyız çünki, ağır kimyasalları sebebiyle ağartıcıların kullanımı da dikkat ister.

Ağartıcıları kullanmadan önce aşağıdaki üç maddeyi hatırlayın.

Doğrudan giysilerin üzerine dökmeyin

Genellikle yapılan hataların başında ağartıcının çamaşırların üzerine dökülmesi yönünde olmaktadır. Ağartıcı kesinlikle kumaşın üzerine doğrudan dökülmemeli.. Su ile seyreltirerek kullanılmalı.

Üç yemek kaşığı çamaşır suyu ve 3 litre suyu karıştırın. Bu hazırladığınız çözeltiyi çamaşırlarınızın üzerine uygulayın.

Ölçülü kullanın

Çamaşır ağartıcısı, makinedeki çamaşırlar için kullanılacaksa göz kararı olarak deterjanı ilave edilir. Oysa yapılan hatalardan biri budur. Eğer ağartıcıyı ölçülü bir şekilde çamaşırlara ilave etmezseniz o zaman istediğiniz temizlik ve beyazlığa sahip olamazsınız. Çamaşır makinesi ortalama bir dolulukta kullanacağınız ağartıcı miktarı yarım bardağı geçmemelidir.

Beyazları yıkarken bile ayırın

Ağartıcı kullanırken bütün beyaz çamaşırlarınızı makineyi atıp üzerine ağartıcı kullanmayın.

Çünkü beyaz giysilerin özellikleri birbirine benzemez.

Bundan dolayı da farklı şekilde yıkanmaları gerekiyor.



Mesela yün, ipek, tiftik, deri ve naylon giysileriniz beyaz renk bile olsa farklı özellikleri oldukları için ağartıcı kullanamazsınız.

Makine içinde pamuklu giysiler için ağartıcı kullanıyorsanız, pamuklu dışında diğer türden giysileri ilave etmeyin.

Ağartıcınızı evde kendiniz yapın

Temas ettiği her şeyi anında rengini solduran ve toksit içeren sert ağartıcılar yerine kendiniz doğal ve güvenli bir ağartıcı yapmak ister misiniz? Yapacağınız bu ağartıcı çamaşır suyu gibi sert koku ve potansiyel sağlık riskleri taşımadan lekelerinizi yok edecektir. Ayrıca maliyeti de hayli düşük.

İhtiyacınız olacak malzemeler:

Sprey şişesi

Cam ölçme fincanı

1 fincan hidrojen peroksit (oksijenli su)

1/2 su bardağı sirke

1 çorba kaşığı limon suyu

1/2 su bardağı su

Şişenizin içine yukarıda belirtilen malzemeleri ilave edin. Hidrojen peroksit (oksijenli su) toksik olmadan doğal yollarla beyazlatır ve sirke lekelerin çıkarılmasını yardımcı olur. Limon suyu aynı zamanda doğal bir beyazlatıcıdır. İçine istediğiniz veya sevdiğiniz ucucu yağlardan ilave edebilirsiniz. Taze bir koku olmasını istiyorsanız o zaman içine limon, lavanta veya biberiye yağından 20 damla ekleyin ve sprey şişesinin kapağını kapatın.

Artık çamaşır ağartıcınız hazır. Kullanmak için ağartıcıyı lekelerin üzerine doğrudan sıkın. Yıkamadan önce 10 dakika boyunca üzerinde kalmasını sağlayın. Çamaşır ağartıcısını yüzeyleri temizlemek için de kullanabilirsiniz. Bunun için yüzeye doğrudan sıkın ve temizleyin. Sert ve kötü kokan kimyasallar içeren temizleyicilerin yanında doğal olarak hazırlanan bu temizleyiciyi kullanabilirsiniz. Hem de hiç endişelenmeden.

DİKKAT: Bu ev yapımı ağartıcı renkli giysilerin rengini soldurabilir. Bunun için kullanmanızı tavsiye etmeyiz.