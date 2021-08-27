Ağar'dan can alıcı ABD sorusu: Ne ara böyle müttefik oluverdiniz?

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Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, 'ABD birliklerine yönelik daha önceki saldırı girişimlerini Taliban engelledi.' açıklamasına ilişkin yaptığı yorumda, 'Ne ara böyle müttefik oluverdiniz?' eleştirisinde bulundu.

Bugün Aganistan'ın başkenti Kabil'in çok sayıda noktasında terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği kanlı bombalı saldırılar sonrası 16 civarı ABD askeri ve 60 Afganistanlı can verdi.

Saldırı sonrası Centcom Komutanı General McKenzie'nin açıklamalarına Ağar'dan tepki geldi.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Kabil’deki saldırıyı Daesh üslendi.

Centcom K. Gen McKenzie:

- Havalimanında güvenlik koridoru oluşturmak için Taliban ile temas halindeyiz.

- ABD birliklerine yönelik daha önceki saldırı girişimlerini Taliban engelledi.

-Daesh bahane Taliban’la Müttefikfiklik şahane.

Savaşıp dururken be ara böyle müttefik oluverdiniz?

2 trilyon dolar! Binlerce can

20 yıl süren ABD işgalinde 200 bine yakın Afganistanlı can verirken, 4 bin civarı ABD askeri öldü. İşgalin faturasının ise 2 trilyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.