Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız

Sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven hadsilere Eski asker, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sert çıktı.

Ağar'ın sözleri:

Siz insanlık, medeniyet, barış, gelecek, Türk-Kürt kardeşliği düşmanı, emperyalistlerin, armegedoncuların, menfaatperestlerin uşağı, proxy bir terör örgütünün gorilloları ve gorilla severlerisiniz. Siz sadece Şam şeytanı değil aynı zamanda kucaktan kucağa birer Şam maymunusunuz.

Siz deyince YPG/PKK’lı Gorillo, Gorillo sever oluyorsunuz. Ben deyince yalancı, fitneci, jitemci, kontracı, infazcı, Kürt katili, Mitçi, Ergenekoncu oluyorum. Yalancı, fitneci, iftiracı, aşağılık ve şerefsiz olanlar sizsiniz ve bu olay da bir kez daha bunu ispatladınız.

{relation id:1507481 slug:'rusya-ve-hizbullah-cok-sayida-ekip-gonderiyor-abdullah-agar-kritik-turkiye-detayini-paylasti'}