  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız
Gündem

Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız

Eski asker, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter üzerinden kendisini hedef alan terör örgütü PKK sevicilere çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 21:49:00 -
Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız

Sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven hadsilere Eski asker, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sert çıktı.

Ağar'ın sözleri:

Siz insanlık, medeniyet, barış, gelecek, Türk-Kürt kardeşliği düşmanı, emperyalistlerin, armegedoncuların, menfaatperestlerin uşağı, proxy bir terör örgütünün gorilloları ve gorilla severlerisiniz. Siz sadece Şam şeytanı değil aynı zamanda kucaktan kucağa birer Şam maymunusunuz.

Siz deyince YPG/PKK’lı Gorillo, Gorillo sever oluyorsunuz. Ben deyince yalancı, fitneci, jitemci, kontracı, infazcı, Kürt katili, Mitçi, Ergenekoncu oluyorum. Yalancı, fitneci, iftiracı, aşağılık ve şerefsiz olanlar sizsiniz ve bu olay da bir kez daha bunu ispatladınız.

Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı
Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı

Dünya

Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı

Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘’Bu, Ermenilerin tüm oyunlara son verecek
Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘’Bu, Ermenilerin tüm oyunlara son verecek"

Gündem

Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘’Bu, Ermenilerin tüm oyunlara son verecek"

Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı
Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı

Gündem

Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı

Abdullah Ağar: PKK hiç böyle baskın yememişti
Abdullah Ağar: PKK hiç böyle baskın yememişti

Gündem

Abdullah Ağar: PKK hiç böyle baskın yememişti

Abdullah Ağar: PKK hiç böyle baskın yememişti
Abdullah Ağar: PKK hiç böyle baskın yememişti

Gündem

Abdullah Ağar: PKK hiç böyle baskın yememişti

{relation id:1507481 slug:'rusya-ve-hizbullah-cok-sayida-ekip-gonderiyor-abdullah-agar-kritik-turkiye-detayini-paylasti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
Mustafa Varank’tan İmamoğlu’na çağrı Getir test yapalım!
Gündem

Mustafa Varank’tan İmamoğlu’na çağrı Getir test yapalım!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte olduğu söylenen Fatih Sultan Mehmet tablosu için çağrı..
Türkiye ve Rusya anlaştı! 10 gün içinde yeniden başlayacak
Ekonomi

Türkiye ve Rusya anlaştı! 10 gün içinde yeniden başlayacak

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yıllık 200 bin ton domates kotası 2 ay önce dolunca, iki ülkenin karşılıklı görüşmelerinin ardından kota 50 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay