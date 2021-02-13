Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız
Eski asker, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter üzerinden kendisini hedef alan terör örgütü PKK sevicilere çok sert tepki gösterdi.
Sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven hadsilere Eski asker, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sert çıktı.
Ağar'ın sözleri:
Siz insanlık, medeniyet, barış, gelecek, Türk-Kürt kardeşliği düşmanı, emperyalistlerin, armegedoncuların, menfaatperestlerin uşağı, proxy bir terör örgütünün gorilloları ve gorilla severlerisiniz. Siz sadece Şam şeytanı değil aynı zamanda kucaktan kucağa birer Şam maymunusunuz.
Siz deyince YPG/PKK’lı Gorillo, Gorillo sever oluyorsunuz. Ben deyince yalancı, fitneci, jitemci, kontracı, infazcı, Kürt katili, Mitçi, Ergenekoncu oluyorum. Yalancı, fitneci, iftiracı, aşağılık ve şerefsiz olanlar sizsiniz ve bu olay da bir kez daha bunu ispatladınız.
Dünya
Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı
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