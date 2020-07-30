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Spor

Ağaoğlu: TFF hakkında bu akşam konuşmak istemiyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'un adına yakışan bir mücadeleyi verebilmeleri için biz önlerini açtık. Sezon içinde bir takım sıkıntılar oldu, federasyonun aldığı bir karar var. Onunla alakalı olarak bu akşam konuşmak istemiyorum, yarın veya bayramın 1. gününü konuşma hakkını rezerve olarak tutuyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 02:30:00 -
Ağaoğlu: TFF hakkında bu akşam konuşmak istemiyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından "Söke söke, kopara kopara kupayı aldık" dedi.

Kendilerine haksızlık yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Bu başarı tamamen oyuncuların başarısı, yönetim olarak bizim yaptığımız pek bir şey yok. Trabzon şehrine yakışan, Trabzonspor'un adına yakışan bir mücadeleyi verebilmeleri için biz önlerini açtık. Sezon içinde bir takım sıkıntılar oldu, federasyonun aldığı bir karar var. Onunla alakalı olarak bu akşam konuşmak istemiyorum, yarın veya bayramın 1. gününü konuşma hakkını rezerve olarak tutuyorum." dedi.

Kimseye sempatik gelme çabaları olmadığını belirten başkan, "Trabzonspor haksızlıklara karşı başkaldırının sembolü olmuş bir takım. Camiamızın beklediği bu değildi ama bir şeyden emin olabilir ki bu çocuklar iki tarafta da mücadele etti. Bunu gerçekten hak ettiler, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Lig mücadelesinde, sadece sahada verdiğiniz mücadele yeterli olmuyor. Haksızlıklar, adaletsizlikler ve emeğe saygısızlığın hakim olduğu bir ortam... Bana 350 bin lira ceza geldi, neredeyse bir asgari ücretlinin 20 yıllık maaşını TFF'ye bıraktım. Eminim ki can sıkıyoruz, sempatik gelmiyoruz. Böyle de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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