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Spor

Ağaoğlu müjdeli haberi verdi! 4 oyuncuyla anlaştık

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4 oyuncuyla ön protokol imzaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 12:17:00 -
Ağaoğlu müjdeli haberi verdi! 4 oyuncuyla anlaştık

Şampiyonluğu mucizelere kalan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla sürüyor.

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle:

CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz. Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var. İsim veremem. İsim vereyim de alayım 1 liralık oyuncuyu 5 liraya. Gitsin bir başkası hemen atlasın. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz. Kadro maliyeti 15-16 milyon euro. 16 milyon euro barajında piyasa değeri olan 3 oyuncumuz var. Ömür, Çakır, Sörloth. Bunlara çok iyi paralar verdiler. 3'ünü birden gönderince belki 3'ünün boşluğunu dolduracak oyuncular alabilirsiniz. Bu defa otomobilin lastiğini, diferansiyelini, şanzımanını falan. İşte o zaman orada iskeleti bozmuş olursunuz. Sıkıntı yaşarsınız. Bizim planımız, programımız değişeceğini de zannetmiyorum. En fazla 1 oyuncu göndeririz, o da yerini doldurabileceğimiz.

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