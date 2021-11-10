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Gündem Ağam bizimle eğleniii! CHP'li İmamoğlu, metroda yürüttüğü vatandaşları dünyanın en memnun yolcuları ilan etti!
Gündem

Ağam bizimle eğleniii! CHP'li İmamoğlu, metroda yürüttüğü vatandaşları dünyanın en memnun yolcuları ilan etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir İngiliz şirketinin araştırmasına dayanarak sürekli arızalanan, yolcuların arıza yüzünden kilometrelerce yolu tünelde telefon ışıklarıyla yürümek zorunda kaldıkları metro hizmetine ilişkin yayınladığı duyuruda, “Dünyanın en memnun yolcuları İstanbul”da” ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 18:07:00 - 2021-11-10 18:08:19

 Yeni Akit/Ankara 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürekli arızalanan, yolcuların arıza yüzünden kilometrelerce yolu tünelde telefon ışıklarıyla yürümek zorunda kaldıkları metro hizmetine ilişkin yayınladığı duyuruda, “Dünyanın en memnun yolcuları İstanbul”da” ifadelerine yer verdi. İBB’nin açıklaması, İstanbulluların aklıyla nasıl dalga geçtiklerini ortaya koydu. İngiltere merkezli COMET tarafından yapılan araştırma 2014’den beri her yıl tekrarlanıyor. İBB AK Parti’deyken, metro da tıkır tıkır işlerken İstanbul’a verilmeyen birinciliğin, İstanbullulara saç baş yolduran arıza ve aksaklıkların yaşandığı CHP’li Ekrem İmamoğlu döneminde gelmesi de manidar bulundu.

İBB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul; aralarında New York, Londra, Paris ve Moskova’nın da bulunduğu 25 şehrin metrosu arasında, 2021 yılı yolculuk memnuniyetinde en yüksek puanı aldı. Uluslararası kıyaslama araştırması, İstanbulluların raylı sistemleri severek tercih ettiğini ortaya koydu. Uluslararası metro işletmeleri kıyaslama organizasyonu COMET’in dünya şehirleri arasında düzenlediği ‘2021müşteri Memnuniyeti Araştırması Anketi’ sonuçlandı. 26 ülkeden 39 şehirde faaliyet gösteren 42 metro işletmecisinin üyesi olduğu COMET’in içeriğini belirlediği ve linkini paylaştığı anket, 12 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 25 raylı sistem işletmecisi arasında internet üzerinden gerçekleştirildi. Sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Anket sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Metro İstanbul, yüzde 84 memnuniyet oranı ile en yüksek puanı aldı. 2014 yılından bu yana araştırmaya her yıl katılan Metro İstanbul, 4 bin 44 İstanbullunun katıldığı anket sonucunda, bugüne kadar aldığı en fazla memnuniyet oranını yakaladı ve dünya şehirleri arasında ilk kez en yüksek puanı almış oldu. Şirketin, 2020’nin Temmuz ve Aralık ayları arasında bağımsız bir denetim şirketine yaptırdığı ve 9 bin 951 örneklemle gerçekleştirilen Yolcu Memnuniyet Araştırmasında da yüzde 84 memnuniyet oranı yakalanmıştı.”

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