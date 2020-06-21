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Aktüel

Ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı Merkez Fatih Mahallesi’nde bir ağacta mahsur kalan kediyi, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekibi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:36:07 -
Ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı Merkez Fatih Mahallesi’nde bir ağacta mahsur kalan kediyi, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekibi kurtardı.


Merkez Fatih Mahallesi’nde bir ağaca çıkan kedi, ağaçta mahsur kaldı. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip, kediyi itfaiye merdiveni yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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