Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Aksaray’da park alanındaki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray’da park alanındaki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray’da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kılıçaslan Parkı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürekli kedi miyavlaması duyan vatandaşlar bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaca yasladıkları merdivenle ağaca çıkarak mahsur kalan kediyi ağaçtan kurtardı. Bir süre kedi ile ilgilenen itfaiye ekipleri daha sonra kediyi serbest bıraktı.

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