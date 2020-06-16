  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Ağaçta, mahsur kalan karga kurtarıldı

Bingöl’de ağaçta mahsur kalan karga kurtarılıp, su verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:13:09 -
Ağaçta, mahsur kalan karga kurtarıldı

Bingöl’de ağaçta mahsur kalan karga kurtarılıp, su verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Simani mahallesinde , bir ağaçta karganın mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, karganın mahsur kaldığı ağaca merdiven yardımıyla çıktı. Ağaçta gagası sıkışan kargayı kurtaran itfaiye eri, daha sonra bir tasla su verdi.


Su verilen karga daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı