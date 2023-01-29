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Gündem Ağaçta bunu yetiştirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Gündem

Ağaçta bunu yetiştirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçi Bünyamin Şahin'in denemek için bahçesinde yetiştirdiği ağaç kavununu görenler hayrete düştü. Kilosu 7 TL'den satılan ağaç kavunu (şadok), ağırlığıyla da dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 15:44:00 -
Ağaçta bunu yetiştirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçi Bünyamin Şahin'in denemek için bahçesinde yetiştirdiği ağaç kavununu görenler hayrete düştü. Kilosu 7 TL'den satılan ağaç kavunu (şadok), ağırlığıyla da dikkat çekiyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde görenleri hayrete düşüren olayda çiftçi Bünyamin Şahin, bahçesinde ağaç kavunu yetiştirdi. Şadok olarak da bilinen ağaç kavununın en önemli özelliğiyse turunçgillerin en ağır ve soğuğa en dayanaklı türü olması.

Ağaç kavununun kilosu 7 liradan alıcı buluyor

Ağaç kavunu, çileğiyle ünlü Silifke ilçesinde üreticinin alternatif ürünü oldu. Üç yaşına geldiğinde meyve vermeye başlayan ağaç kavununun tane ağırlığı 1 ile 4,5 kilo arasında değişiyor. İlçede hasadına başlanan ağaç kavununun, kilosu 7 TL'den alıcı buluyor. Limon bahçelerinin kenarlarında yetiştirilmeye başlanan ağaç kavunu, tadı ve kokusunun yanı sıra ağırlığıyla da dikkat çekiyor.

Silifke'nin Mukaddem Mahallesi'nde, deneme amaçlı ağaç kavunu yetiştiren Bünyamin Şahin, portakal ve limon ağaçlarının arasında üretilen ürünün uyumundan memnun olduklarını belirterek, "Bu ağacın gerçek verimi 15 yıldan sonra başlıyor. Biz dikeli 12 yıl olmasına rağmen çok memnunuz. Kilosunu 7 ile 8 TL arasında satıyoruz. Diğer ürünlere bakılınca hem daha dayanıklı hem de verimi ve fiyatı yüksek. Denemelerimiz şunu gösterdi ki bir ağaç kavunundan aldığımız yaklaşık 150- 200 kilo meyve, 10 portakal ağacından aldığımız ürün ve fiyatına bedel. Böylece insan gücünü daha az kullanmış, hem de maliyeti düşürmüş oluyoruz. Şu anda bizim bahçemizde 50 ağacımız var. İlerleyen zamanlarda portakal ağaçlarını söküp, sadece ağaç kavunu dikmeyi düşünüyoruz" dedi. 

 

 

 

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