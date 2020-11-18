Ağaçta ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, ağaçta ayağına ip dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan ağacın tepesinde ayağına ip dolanan güvercini gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları ağacın tepesinde asılı kalan kuşu kurtardı.
Güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.