Ağaçlık alanda korkutan yangın Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Yangını fark edenler alevleri kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

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