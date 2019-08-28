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Ağaçköy Şehitlikleri düzenlenen törenle ziyarete açıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Ağaçköy Şehitlikleri bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:49
Ağaçköy Şehitlikleri düzenlenen törenle ziyarete açıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Ağaçköy Şehitlikleri bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı.


Kütahya Valisi Dr. Toraman’ın destek ve katkılarıyla başlatılan Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında bakım ve onarımı tamamlanan Ağaçköy Şehitlikleri Zafer Haftası’nda ziyarete açıldı.


Ağaçköy 1 ve Ağaçköy 2 Şehitliği’nin açılış törenlerine; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Muharip Gaziler Derneği İl Başkanı Şaban Başoğul, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, gaziler ve köy halkı katıldı.



“HER BİR KARIŞINDA ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR”



Ağustos ayının Türkler için zafer ayı olduğunu ve bu zaferlerin son halkasının Başkomutan Meydan Muharebesi olduğunu belirten Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman; Kütahya’nın Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Başkomutan Meydan Muharebesi’nde her bir karışı şehit kanlarıyla sulanan, Türk milletinin vatanı için göğüs göğse çarpıştığı önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.



“BU BÖLGENİN TAMAMI ABİDE”



Şehitliklerdeki düzenlemelerin şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına yapıldığını dile getiren Vali Dr. Ömer Toraman, “Abidelerimiz, şehitliklerimiz var. Aslında bu bölgenin tamamı bir abide ve şehitlik. Bu bölgeyi böyle görmek lazım. Şehitlerimizin hatırasını daha görünür daha somut bir hale getirmek için düzenlemeler yapıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırası 81 milyonun kalbinde yaşıyor. İnşallah her yeni nesil de kendisinden sonrakine aktarmak suretiyle yaşatmaya devam edecek” dedi.



“GÜCÜMÜZÜ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZDEN ALIYORUZ”



Büyük Taarruz’daki kahramanlığı iyi anlayan neslin tüm hamleleri boşa çıkaracak güç ve kuvvete sahip olduğunun altını çizen Vali Toraman, “İster bir darbe teşebbüsüyle olsun ister terör örgütleri vasıtasıyla, iç karışıklık çıkarmak suretiyle ya da doğrudan cephe savaşlarıyla olsun her türlü tehlikeye karşı koyabilecek maddi ve manevi güce sahip olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyoruz. Bu bizim en büyük servetimiz, en büyük övünç kaynağımız.Biz bu gücü şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden alıyoruz” diye konuştu.


Ağaçköylülerin şehitlere sahip çıkarak hatıralarını yaşattığını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, köy halkına teşekkür edip, şehitlik çalışmalarında emeği geçenlere Teşekkür Belgesi verdi.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile dua edilmesinin ardından Vali Dr. Ömer Toraman, şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı.


Vali Dr. Ömer Toraman, açılış törenlerinin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Büyükaslıhanlar Şehitliği’ni ziyaret edip incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:49
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