0553 313 94 23

Ağaç ustası mesleğinin kaybolmaması için direniyor

Samsun’un Bafra ilçesine 48 yaşındaki ağaç ustası, hobi olarak başladığı ağaç işleme sanatının yok olmaması için direniyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:35
Ağaç ustası mesleğinin kaybolmaması için direniyor

Samsun’un Bafra ilçesine 48 yaşındaki ağaç ustası, hobi olarak başladığı ağaç işleme sanatının yok olmaması için direniyor.


11 yaşında İstanbul’a giderek uzun yıllar mobilya boya mesleğinde çalıştıktan sonra 21 yıl önce Bafra’ya dönen Asım Şen, hobi olarak başladığı ağaç işleme sanatını yaşatmak için çalışıyor. Kendine ait küçük mütevazi iş yerinde tamamen elleriyle işlediği ağaçlara şekil veren Şen, para kazanamadığını, buna rağmen sanatının da ölmesini istemediği için direndiğini söyledi.


Yaptığı otantik ürünlerde kestane, ceviz, çınar ve karaçam ağaçlarını kullanan Şen, “Çok hoşuma gidiyordu sonra bunu meslek haline getirmeye başladım. Otantik işine hobi olarak başlamıştım, severek yapıyordum. Başta bir iki talep oldu. Ürünlerin işçilikleri fazla olduğu için uğraş zamanı fazla. Bir ünite aşağı yukarı 1 haftayı buluyor. Şu anda muzdaribiz, para kazanamıyoruz ama sanatımızın da ölmesini istemiyoruz. Gelecek nesillere aktarma şansımız ne kadar var,ne kadar yok onu da bilmiyoruz. Çünkü çırak yetişmiyor. Yapılan işlerinde gelecek nesillere aktarılacağı için, gelecek nesil tabi bunları görecek, maalesef yaptıracak insanlar, ustalar bulamayacaklar. Bu yapılan işlerin ölmesini itemiyoruz. Gelecek nesillere de aktarabilmeniz için belirli bir kaynağınız olması gerekiyor" dedi.



Tamamıyla el işi, el maarifi


Şen, şöyle devam etti: "Doğanın vermiş olduğu egzotik ağacın görselinde, normal bütün ağaçtan ya da kalasların birleştirilmesinden bunu kendimiz egzotik hale getirme şansımız var. Maalesef şu anda talepler çok zayıf. Burası küçük yer , bu tür işlerin büyük şehirlere ait olduğu fark ettim. Burada bunu yapma şansınız tamamen ekonomiye bağlı. Ya bir yan geliriniz olması lazım ya da yaptığınız işin en azından malzeme hariçnormal bir yevmiye tarzında işçiliğinizi almanız gerekiyor, bu mümkün değil. Bu beni yavaş yavaş imkansızlaştırma ya başladı. Artık neredeyse başka imkan aramaya başladık. Teknolojinin bunu yapma şansı yok. Baştan başladığınız zaman doğaçlamanın anlamı da o, otantiğin anlamı da o. Çünkü her bir yaptığınız malın birbirine benzemesi mümkün değil."



Umudumuz bu mesleğin kaybolmaması


En azından bu mesleği belli bir ürede daha ilerletebilmeyi amaçladığını ifade eden Şen, "Yanımızda yetiştirebilecek bir insan ya da devletimiz bize imkanlar sunabilme şansı varsa eğer, mesela cezaevinde yetiştirilebilecek, iş arayabilecek, meslek edinilecek kişiler, okullarda yetiştirilebilecek çocuklar varsa bu kaybolmayacak bir meslek. Eğer Avrupa buna değer veriyorsa, buna çok önem verip de bunu ileriye dönük hala yapıyorsa, çünkü bu ağaç işlemenin geçmişi çok fazla, bin yıla dayanıyor. Ne kadar teknoloji çoğalırsa çoğalsın ağaç işlemeninöleceğine inanmıyorum. Bir ağaç köküne ben müdahale etmeseydim bir köyün kenarında odun olacaktı, ateşte yok olup gidecekti. Şu anda sehpa ayağı haline geldi ve inanıyorum ki ömür boyu yaşayacak" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:35
  1. sanat
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokak hayvanları için sıcaklık alarmı
    1. Sokak hayvanları için sıcaklık alarmı
    2. Afyonkarahisar Taşoluk’tan Avrupa’ya..
    3. Trump ve Katar Emiri bir araya gelecek
    4. Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3..
    5. Fındık verimliliğini artırma çalıştayı..
    6. Titiz gebeye, apandisit şoku
    7. "Yavuz" gemisi sondajı için geri sayım
    8. Şarlatan Adnan Oktar davasında flaş..
    9. Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü
    10. Haban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Başkaya:..
    11. Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'da
    12. Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir..
    13. Yangın kuleleri hayati önem taşıyor
    14. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    15. EMKO genel kurulu gerçekleştirildi
    16. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi enselendi
    17. Uluslararası Turunçgil Kongresi Genel..
    18. Sapkın Kerimcan için istenen ceza..
    19. Hac ibadeti için kutsal topraklara..
    20. Karahasanoğlu'ndan teşekkür mesajı
    21. Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı..
    22. Düzce Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK..
    23. Genç BAKMER’liler buz pistinde buluştu
    24. ‘Aşı karşıtlığı toplum sağlığını..
    25. Yük treni yolu kapatınca yolcu treni..
    26. Bolu’da, 72 milyon dolarlık radyoaktif..
    27. Bu pisliği kim temizleyecek
    28. Gazetecilerden Boğaziçi Belediyesi’ne..
    29. Kocaeli, tiyatronun zirvesinde
    30. Balıkesirspor teknik direktör Ali..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!