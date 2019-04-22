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Ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

İzmir'de ağabeyini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan Yusuf Kalkan'a, yeniden aynı ceza verildi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:23
Ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

İzmir'in Bornova ilçesinde, ağabeyi Turan Kalkan'ı (41) öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan Yusuf Kalkan'a (37) yine aynı ceza verildi.

Olay, 2015 yılında, Çamkule Mahallesi 4717 Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Turan Kalkan ile kardeşi Yusuf Kalkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Kalkan, cebinden çıkardığı bıçağı ağabeyine sapladı. Turan Kalkan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, kardeşi ise kaçtı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan Kalkan, hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Yusuf Kalkan'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf Kalkan hakkında, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

Yargıtay kararı bozdu

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Yusuf Kalkan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı, kararı temyiz etti. Yargıtay, sanık hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce verilen cezai ehliyetinin bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından verilen cezai ehliyetinin bulunduğu yönündeki iki farklı rapora rağmen hüküm verilmesi dolayısıyla kararı bozdu.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlanan davaya; tutuklu sanık Yusuf Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile sanık avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, Yusuf Kalkan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurulu'nun hazırladığı raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Rapora göre, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu söylendi. Duruşma savcısı da esasa yönelik verdiği mütalaasında, tutukluluk halinin devamını istediği sanığın, ağabeyini öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Özen de sanığa daha önce verilen cezanın aynı şekilde uygulanmasını ve indirim yapılmamasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Yusuf Kalkan ise savunma yapmayacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, Yusuf Kalkan'ın ağabeyine karşı eylemine uyan 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:23
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Cinayet davası
  4. ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası
  5. Turan Kalkan
  6. Yusuf Kalkan

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