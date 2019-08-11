Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde çıkan orman yangını sabaha karşı kontral altına alındı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde dün saat 16,00 sıralarında çıkan ormanyangını sabaha karşı kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre, Başmakçı ilçesi Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alandadün saat 16,00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

orman yangınına İhbar üzerineIsparta ili ile Afyonkarahisar’ınBaşmakçı Dinar, Evciler ve Dazkırıi ilçe orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler alevlere altı söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ettiler. Bölgeye çevre il ve ilçelerden dozer, kepçe, su tankerlerinin sevk edildiği öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındı

Akşam saat 20 ,00 de havanın kararması ileyangın helikopterleri müdahaleye ara verdiler. Yangın söndürme çalışmalarına, arazözler ve çok sayıda orman işçisi de alevlere karadan müdahaleye devam ettiler. Alevlerin çevredeki köylerde bulunan yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de hazır bekletildi. Uzun uğraşların ardından ormanyangını sabaha karşı 05, 00 sıralarında kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürüyor.