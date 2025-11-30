  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Ayrıntılar gelecek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23