Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Ayrıntılar gelecek…
El halil’deki sessiz plan deşifre oldu! Harem-i ibrahim üzerindeki adımın ardındaki hesap ortaya çıktı!
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Ayrıntılar gelecek…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23