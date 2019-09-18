Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 31 kilo 350 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.18 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29 paket halinde 31 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Teknikve fizikitakibin ardından harekete geçen ekipler, Kütahya kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları araçta, 29 paket halinde 31 kilo 350 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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