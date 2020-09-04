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Aktüel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Tutuklanan zanlılar arasında bir doktor da bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:43:14 -
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden aralarında bir doktorun da bulunduğu 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuya ulaşamayan bağımlılara yeşil reçeteyle uyuşturucu nitelikli psikiyatri haplarının satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 10 adrese düzenlenen operasyonda aralarında özel hastanede görevli doktorla eczacının da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kenevir ve esrar ile yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden aralarında doktorun da bulunduğu 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eczacının da yer aldığı 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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