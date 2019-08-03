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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:29
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş 10 kilo 389 gram kubar esrar ile bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, otomobilde, valiz içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 10 kilo 389 gram kubar esrar ile bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Otomobildeki şüpheliler N.A, R.A. ve M.K. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:29
  1. Afyonkarahisar-İzmir kara yolu
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. Afyonkarahisar Valiliği
  4. kubar esrar
  5. toz esrar
  6. Narkotik köpekleri

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