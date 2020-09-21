Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'ndeki parkta oturan Kerem Arslan (18) ile Murat K. (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, üzerindeki bıçakla Arslan'ı sırtından yaraladı.

Özel bir araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine zanlı Murat K, kısa sürede yakalandı.

Öte yandan, bıçaklanan Kerem Arslan'ın, olayın ardından parktan ayrılması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arslan'ın parktan ayrılırken iki kez düşmesi ve yanına gelen bir araçla götürülmesi yer alıyor.