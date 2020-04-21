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Aktüel

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen insan figürlü mezar steli ile 26 obje ele geçirildi

2020-04-21 16:42:32 -
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen insan figürlü mezar steli ile 26 parça objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde B.D. ile R.G.'nin tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından beldedeki adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evlerinde, araçlarında ve üst aramalarında, tarihi eser olduğu değerlendirilen insan figürlü mezar steli ile 26 parça obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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