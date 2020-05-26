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Aktüel

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:06:20 -
Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bu gece yarısı sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde kentteki cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Bankalar Caddesi'nde görevli polis ekipleri, durdurdukları araçlar ile yayaların izin belgeleri ve kimliklerini kontrol etti.

Fırın ve tatlıcılar dışındaki iş yerlerinin tamamının kapalı olduğu kentteki caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevliler bulunuyor.

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