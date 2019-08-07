Afyonkarahisar’da motosiklet kazası: 1 yaralı Afyonkarahisar’ın Fethibey beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Fethibey beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet A. yönetimindeki 03 AAK 448 plakalı motosiklet, Saraydüzü Dörtyol mahallesinden Fethibey beldesine doğru seyir halindeyken, sürücünün Sultan Selim Cami mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Ahmet A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Ahmet A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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