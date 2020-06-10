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Aktüel

Afyonkarahisar'da mermer ocağının trafosunu çaldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:36:15 -
Afyonkarahisar'da mermer ocağının trafosunu çaldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir mermer ocağının trafosunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şuhut Jandarma Komutanlığı ekipleri, İcikli köyündeki bir mermer ocağından çaldıkları trafo ve kabloları 03 DN 178 plakalı araca yükledikleri sırada N.Ç. ile İ.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlıların, iki hırsızlık olayından daha suç kaydının olduğu öğrenildi.






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