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Aktüel

Afyonkarahisar'da maske takmayan 19 kişiye toplam 17 bin 100 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:25:46 -
Afyonkarahisar'da maske takmayan 19 kişiye toplam 17 bin 100 lira para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 19 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 17 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu yerler ile uygulama noktalarında durdurulan araçlarda yaptıkları kontrollerde, maske takmayan 19 kişiye, "5326 sayılı Kabahatler Kanunu"nun 32'nci maddesi gereğince 17 bin 100 lira idari para cezası verdi.

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