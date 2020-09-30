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Aktüel Afyonkarahisar'da kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye para cezası
Aktüel

Afyonkarahisar'da kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:39:06 -
Afyonkarahisar'da kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 15 bin 925 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ece Mahallesi Göktaş Sokak ile Dumançeşme Sokak'taki 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, iş yerlerine düzenlediği operasyonda yaptığı aramalarda, iskambil ve adisyon kağıtları, okey taşları, ile hesapların tutulduğu ajanda ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahipleri A.S, A.G. ve çalışan İ.S. hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

İş yerlerinde yakalanan 13 kişiye de Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 15 bin 925 lira para cezası uygulandı.

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