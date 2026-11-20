Afyonkarahisar’da kaza: 9 yaşındaki çocuk öldü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
M.Ç. (61) idaresindeki 06 BE 9404 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Tavşantepe mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.Ç. (62) ile A.B.B. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan A.B.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.