  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
Benzema, Kovid-19'a yakalandı
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."
Yerel Afyonkarahisar'da kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yerel

Afyonkarahisar'da kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 19:22:00 -
Afyonkarahisar'da kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Suzan Er (39) idaresindeki 20 D 8870 plakalı cip, Dinar-Çivril kara yolu Yapağılı köyü yakınlarında Muhammet Karaman (34) yönetimindeki 35 KG 8715 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, cipteki Fuat Er (73) yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay